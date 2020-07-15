رياضة | ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني مازالوا مصرين على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن مسئولي الملكي يعلمون تمامًا أن التعاقد مع مبابي في الصيف الحالي سيكون صعبًا للغاية بسبب التداعيات الإقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد .

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي الملكي طلبوا من مبابي عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي سينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يسعون بهذه الخطوة أن يكون موقفهم قويا عند التفاوض لشراء مبابي في صيف العام المقبل 2021 وقبل عام واحد من نهاية عقد النجم الفرنسي الشاب.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي انضم إلى صفوف باريس سا ن جيرمان في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.