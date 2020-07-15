رياضة | رونالدو يلاحق إيموبيلي.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ33

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو يلاحق إيموبيلي.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ33 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، وهو على بعد هدف واحد للتساوي مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.

وحصد رونالدو رفقة ريال مدريد في الدوري الإسباني موسمي 2013-2014 و2014-2015، إلى جانب فوزه بالجائزة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008.

وظل سوء الحظ يحالف إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ33:-

1_ شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.

2_ كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا.

3_ روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.

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4_ جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.

5_ لويس مورييل.. 17 هدفًا.

6_ فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدفًا.

7_ جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.

8_ دوفان زاباتا.. 15 هدفًا.

9_ إدين دجيكو.. 14 هدفًا.

10_ أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.