ميدو عن تجربته مع الزمالك: دربت الزمالك من غير رخصة..ولا يوجد نظام في مصر

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، عن تجربته التدريبية مع نادي الزمالك، مؤكدا عدم وجود أي نظام في مصر.

وقال ميدو خلال تصريحات ببرنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": أنا دربت نادي الزمالك ولم يكن معي أي رخصة تدريبية ,معقبا: بالتأكيد هذا خطأ كبير، لكن لا يوجد نظام ولوائح في مصر تنظم العمل التدريبي.

جديرا بالذكر كان ميدو قد نجح في قيادة الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، ليكون أصغر مدير فني مصر يحصل على هذه البطولة.