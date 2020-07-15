شكرا لقرائتكم ماذا يستفيد الزمالك من تجديد عقد عبد الله جمعة خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق عبد الله جمعة الزمالك، بناء علي رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتحصين اللاعب من أي إغراءات مالية من أي عروض خارجية.

وعلى الرغم من أنه يتبقى في عقد عبد الله جمعة موسمين آخرين، إلا أن إدارة الزمالك ترغب في تمديد تعاقده لضمان استمراره داخل الفريق الأبيض وليس الرحيل، وكذلك وسط وجود أنباء عن مفاوضات من عدة اندية محلية تحاول الاستفادة بخدمات النجم وعلى رأسهم فريق بيراميدز.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك ترضية اللاعب ماديا من خلال رفع القيمة المالية لتعديل عقد عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول، وتجديده خلال الفترة المقبلة، إلى 6 ملايين جنيه، بعدما تم عرض 4 ملايين جنيه على اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكنه رفض وطلب 7 ملايين، نظرا لكونه أحد العناصر الأساسية داخل الفريق وتألق بشدة خلال الفترة الماضية.

ونستعرض أهم مكاسب الزمالك من التجديد لنجمه عبد الله جمعة خلال الانتقالات الصيفية

الحفاظ على قوام الفريق الأساس. .يعتبر عبد الله جمعة أحد العناصر الأساسية داخل الفريق وحال التجديد له سيضمن النادي الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، لمواصلة حصد البطولات خلال الاعوام القادمة، جنباً الى جنب مع عمليه تجديد واحلال للفريق ، ليكون دائما منافساً على البطولات .

تألق اللاعب مؤخرا.. يستغل الزمالك فترة التألق الكبيرة التي يعيشها عبد الله جمعة مع الفريق مؤخرا حيث تألق بشدة وبشكل لافت في عدة مباريات كان أخرها في السوبر المحلى أمام الأهلى عندما أحرز ضربة الجزاء الفاصلة التي رجحت كفة الأبيض في التتويج بالسوبر المصري .

Advertisements

إجادته اللاعب فى أكثر من مركز داخل الملعب..يجيد عبد الله جمعة اللعب في أكثر من مركز في الملعب علاوة على الظهير الأيسر، كما أنه يجيد اللعب في مركزه الأصلي الجناح المهاجم ، وأيضا في وسط الملعب، مما يؤكد حاجة الفريق إلي في أي وقت لسد ثغرات حال غياب أحد من زملائه.

رغبة المدير الفني ..يأتى التجديد لجمعة بناء على رغبة وتوصية المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذى طلب ضرورة تمديد التعاقد معه نظرا لحاجة الفريق إلى خدمات في الفترات المقبلة .