شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب صباحًا اليوم استعدادًا لاستئناف الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالأهلي للتدريب صباحًا اليوم الأربعاء بعد أن خاض تدريبات مسائية على مدار الأيام الماضية، فيما يتدرب الفريق غدًا الخميس مساءً ويحصل اللاعبون على إجازة يوم الجمعة كما هو معتاد على أن يستأنف تدريباته مُجددًا بداية من يوم السبت، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام والمقرر له يوم 6 أغسطس المقبل، كما يستعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ويتطلع فايلر لتحديد برنامج الإعداد للفترة المقبلة من خلال الاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل عودة الدوري ومنها مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 من شهر يوليو الجاري.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبًا، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.