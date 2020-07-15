شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لأول مباراة ودية بعد التوقف أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، اليوم الأربعاء، استعداداته للمباراة الودية الأولى بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتي تجمعه بنظيره الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء غدٍ الخميس على استاد الإسماعيلية، وكان لاعبو أسوان وجهازهم الفني بقيادة أحمد كشري، قد خضعوا للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا أمس الثلاثاء وذلك تطبيقًا لتعليمات اتحاد الكرة بأخذ مسحة كورونا قبل أي مباراة بـ 48 ساعة.

واستقر الجهاز الفني لفريق أسوان، على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وقال أحمد كشري في تصريحات خاصة، إنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، بخلاف مباراة الإسماعيلي مع ترقب موقف الأهلي أو الزمالك لخوض لقاء ودي مع أحد الفريقين أيضًا.

في سياق متصل، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها عبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري أمس الثلاثاء، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمرز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكه 27 آخرين.