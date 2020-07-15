الجنايني: لا تغيير في عدد الأجانب بالموسم الجديد.. وعائق لتكريم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدم تغيير لائحة اللاعبين الأجانب في الدوري، مشيرا إلى وجود عائق لتكريم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي.

وقال الجنايني، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية في الموسم الجديد بوجود 4 أجانب بجانب لاعب من شمال إفريقيا".

وأضاف: "مدّدنا البند الخاص باعتبار اللاعب السوري محلي حتى الموسم القادم، والقائمة ستظل مكونة من 30 لاعبا كما هي، سيتم العمل بكل القرارات الاستثنائية الحالية لموسم آخر، كما ستستمر مسابقة 1999".

Advertisements

وتسمح لائحة شؤون اللاعبين بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد، مع قيد لاعب واحد فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من عدد اللاعبين الأجانب (يعامل معاملة المصريين).

وانتقل الجنايني للحديث عن الجدل المثار حول عدم اختياره لمحمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل في تاريخ مصر قائلا: "اخترت اللاعبين السابقين، صلاح من أعظم لاعبي مصر ولم يحقق أي لاعب آخر ما حققه".

وتابع: "أتواصل دائما مع صلاح وعلاقتي به ممتازة، إنه تاج على رأس كل المصريين، اشتكى لي من مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لكني قلت أن أزمة عدم التصويت له في حفل الأفضل كان خطأ إداري غير مقصود".

وأتم قائلا: "تواصلت مع صلاح واتفقت معه على تكريمه بعدما أصبح أول مصري يفوز بالدوري الإنجليزي، لكن هناك عائق يتمثل في أنه بعد عودته إلى إنجلترا سيخضع لعزل لمدة 14 يوما، ننتظر حسم موعد تكريمه".