ملف الثلاثاء.. أقوال الخطيب في بلاغه ضد مرتضى.. وإلغاء ترخيص "بي إن سبورتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
مصدر قانوني لمصراوي: النائب العام أمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد مرتضى
الجنايني: تقدمنا لاستضافة مباريات أبطال إفريقيا.. وننتظر رد كاف الخميس
رئيس اتحاد الكرة يكشف سبب تأخر الإعلان عن جدول الدوري
التموين: الأهلي أحضر ما يثبت أنه "نادي القرن".. ولن نعتمد طلب الزمالك في تلك الحالة
الجنايني: حزنت من اتهامات الأهلي.. وحالتان فقط للتأجيل
بكري سليم يكشف موقف المقاصة من "الاستثمار" ورحيل إيهاب جلال
تامر عبدالحميد "دونجا" يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع أبوتريكة
"النائب بالتصويت الداخلي".. الخليج 365 يكشف لائحة انتخاب مجلس اتحاد الكرة
الجنايني: تدخلت في شيء وحيد بعقوبات السوبر
اتحاد الكرة يُعلن استئناف القسم الثاني 20 سبتمبر
طبية اتحاد الكرة: قررنا تقليل عدد مسحات كورونا لفرق الدوري بعد استئناف المسابقة
الخليج 365 يكشف.. هل تحدث صلاح مع كلوب بشأن تريزيجيه؟
الاتفاق يعلن موقفه من ضم محمد شريف
تشيلسي يعبر نوريتش ويعزز موقعه بالمركز الثالث للدوري الإنجليزي
تونس تكشف موقفها من استضافة دوري أبطال أفريقيا
نتيجة تاريخية.. سام مرسي يشارك في اكتساح ويجان لهال سيتي 8-0
بقيادة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع فولهام في الطريق إلى بريميرليج
صلاح محسن يوضح لمصراوي موقفه من العودة للأهلي
مران الأهلي.. حمدي فتحي يشارك في الـ"تراي ماتش".. وفقرة للتصويب على المرمى
جدو يعلق على خسارة هال سيتي 7-0 في شوط
لاعب مصر المقاصة يطلب فسخ تعاقده
مصدر لمصراوي: حمودي لن يحترف قبل القيد في بيراميدز
ريال مدريد يوجه طلبا لجماهيره قبل التتويج بالليجا
كلوب يكشف كواليس محادثته الأولى مع صلاح
أقوال الخطيب في بلاغه ضد مرتضى منصور: سب عائلتي وأساء لرجال مصر
الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإزالة لافتات نادي القرن من محيط الزمالك
إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورتس" في السعودية وتغريمها 10 ملايين ريال
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