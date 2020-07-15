الجنايني: تقدمنا لاستضافة مباريات أبطال إفريقيا.. وننتظر رد كاف الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية من النسخة الجارية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجنايني، في ضيافة "أون تايم سبورتس 1" عن استضافة مباريات الدوري أبطال إفريقيا: "حدث بالفعل، تقدمنا بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لتنظيم نصف نهائي ونهائي المسابقة".

وأضاف: "ننتظر رد المكتب التنفيذي للكاف يوم الخميس المقبل، ونتمنى أن تتم الموافقة".

وتابع: "الإمارات لن تستضيف مباريات المسابقة، الأمر ينحصر بين مصر والمغرب، ولا أعرف موقف تونس".

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وأكمل: "لا أعتقد أنه سيتم إقامة نصف النهائي في مصر والمباراة النهائية في المغرب كما يتردد، خاصةً أن الكونفدرالية مقرر إقامتها في المغرب".

وأتم الجنايني قائلا: "ننوي الترشح لتنظيم النسخة المقبلة بطولة الأمم الإفريقية 2021 حال اعتذار الكاميرون، أي بلد سيعتذر عن عدم تنظيم أي حدث، أنا جاهز".

وتقام الدورة المجمعة لمباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والمباراة النهائية خلال شهر سبتمبر المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وستقام المسابقة من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

يُذكر أن الكاميرون اعتذرت رسميا عن عدم استضافة البطولة بسبب موسم الأمطار.