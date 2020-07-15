أكد وزير التموين علي مصيلحي، صباح اليوم الأربعاء، أن الأهلي سجل العامة التجارية بأحقيته في نادي القرن منذ 2007، والأوراق التي مع الزمالك إدارية بحت وسنحقق بها .
وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب المذاع علي قناة إم بي سي مصر: "فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عاماً ومصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ويمكن لأي شخص التقدم بطلبلتسجيل علامة تجارية ويُدرس الأمر ويتم ترك الدراسة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية".
وأضاف: "الأهلي أحضر من الاتحاد الإفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر وإن لم أكن مُخطئاً كان ذلك في عام 2007 ثم قدم
وتابع : "نادي الزمالك وكل التقدير له تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجارٍ البحث وإذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك، فسيتم وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج".
وأتم مصيلحي: "الورقة التي يمتلكها الزمالك من جهاز التجارة الداخلية والعلامات والنماذج تُفيد بتسليم التسجيل هذا أمر إداري بحت وعندما يتم البحث والتدقيق سيقولون ينفع أم لا ".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير التموين بشأن العلامة التجارية الخاصة بنادِ القرن الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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