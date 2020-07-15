اختار غانم سلطان نجم نادي الزمالك الأسبق، التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره. وأفصح سلطان عن التشكيل المثالي بالنسبة له، خلال استضافته في برنامج "أوضه اللبس" المذاع تليفزيونيا عبر قناة النهار، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: على النحو التالي: حراسة المرمى: عصام الحضري. خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد رفعت، وائل جمعة، أحمد رمزي. خط الوسط: فاروق جعفر، محمد شوقي، حسن شحاتة. خط الوسط الهجومي: محمد زيدان، حازم Advertisements إمام. إمام. خط الهجوم: علي أبو جريشة. في حين اختار عادل عبدالرحمن التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية وجاء على النحو التالي. حراسة المرمى: عصام الحضري. خط الدفاع: إبراهيم حسن، وائل جمعة، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين. خط الوسط: علاء ميهوب، حسن شحاته، محمد أبو تريكة. خط الهجوم: حمدي نوح، محمود الخطيب، حمدي نوح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غانم سلطان يختار التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.