عادل عبدالرحمن يختار التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية

كشف عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، عن التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره. واختار "عبدالرحمن" التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية خلال استضافته في برنامج "أوضة اللبس" المذاع تليفزيونيا عبر قناة النهار وجاءت التشكيلة على النحو التالي. تليفزيونيا عبر قناة النهار وجاءت التشكيلة على النحو التالي. حراسة المرمى: عصام الحضري. خط الدفاع: إبراهيم حسن، وائل جمعة، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين. Advertisements خط الوسط: علاء ميهوب، حسن شحاته، محمد أبو تريكة. خط الهجوم: حمدي نوح، محمود الخطيب، حمدي نوح. كما أكد عادل عبدالرحمن أن أيمن حفني لاعب نادي الزمالك السابق يمتلك موهبة أكثر من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيراً أن شخصية الأخير وسرعته جعلته لاعباً عالمياً.

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