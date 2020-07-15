رضا عبدالعال: الأهلي لا يحتاج صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي

قال رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن النادي الاهلي لا يحتاج إلى صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي نهائيا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. نهائيا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج البريمو المذاع على قناة تن الفضائية، أن رمضان لاعب مميز ويستطيع قيادة الأهلي فنيا خلال السنوات القادمة ولن يحتاج الفريق إلى التعاقد مع صفقات أخرى على مدار ٣ سنوات قادمة . قناة تن الفضائية، أن رمضان لاعب مميز ويستطيع قيادة الأهلي فنيا خلال السنوات القادمة ولن يحتاج الفريق إلى التعاقد مع صفقات أخرى على مدار ٣ سنوات قادمة .

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