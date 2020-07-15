مجدي عبد الغني: تعرضت لصدمه شديدة بعد سقوطي في انتخابات الأهلي

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، أنه تعرض لصدمة كبيرة بعدما سقطت في انتخابات القلعة الحمراء الماضية رغم تواجدي في النادي وكنت نجم الفريق بوقت سابق. سابق. وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة على قناة "ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن "شعبيتي داخل اتحاد الكره أكبر بكثير من الأهلي ولم أخوض انتخابات القلعة الحمراء مرة أخرى بسبب ما حدث في الانتخابات الأخيرة وصدمتي بالسقوط". أكبر بكثير من الأهلي ولم أخوض انتخابات القلعة الحمراء مرة أخرى بسبب ما حدث في الانتخابات الأخيرة وصدمتي بالسقوط". وتابع أن تركيزي الفترة القادمة سيكون منصب على اتحاد الكرة وكيفية الفوز بمنصب داخل الجبلاية .

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