شادي محمد: 7 ملايين يورو مبلغ ضخم على رمضان صبحي

قال شادي محمد لاعب الأهلي السابق إن طلب نادي هيدرسفيلد الأنجليزي مبلغ 7 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الاهلي قيمة كبيرة جداً. قيمة كبيرة جداً. وأضاف لاعب الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الأعلامي محمد فاروق أن رمضان صبحي لاعب مميز وإضافة كبيرة لاي فريق لكن مبلغ 7 ملايين يورو يُعد كبير جدا على صفقة داخل "Ten" مع الأعلامي محمد فاروق أن رمضان صبحي لاعب مميز وإضافة كبيرة لاي فريق لكن مبلغ 7 ملايين يورو يُعد كبير جدا على صفقة داخل الدوري المصري

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