أكد أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش السابق أن محمود عبد المنعم كهربا سيكون بديل مناسب جدا للأهلي حال رحيل رمضان صبحي عن الفريق الفترة القادمة. الفترة القادمة. وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي في هذا المكان . كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي في هذا المكان .

وتابع أن الاهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدائل على أعلى مستوى ولديهم القدرة على المنافسة بجميع البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سامي: كهربا بديل جيد لرمضان صبحي حال رحيله عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.