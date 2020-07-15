رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهبط نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فياريال بعد ساعات قليلة من الآن، على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

و يأمل الميرنجي في تحقيق الفوز في هذه المباراة، لكي يحسم لقب الليجا الإسباني، وذالك قبل جولتين علي نهاية البطولة.

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وسيحاول فياريال المحفاظ على المركز الخامس الذي يتواجد بـ57 نقطة لضمان التأهل للدوري الأوروبي.

وتبدأ المعركة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة " beIN SPORTS HD".

ويجلس ريال مدريد على عرش ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق أربعة نقاط عن غريمه التقليدي فريق برشلونة.