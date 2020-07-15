شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يحتفل بعد عودة السيتى لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، بقرار محكمة التحكيم الرياضى «كاس»، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية. كما أمرت المحكمة بتقليص الغرامة المالية الموقعة على المان سيتى والتى قدرت بـ 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن جوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفنى للسيتى، بقرار إسقاط العقوبة.

والتقط المدرب الإسبانى صورة سيلفى مع مساعديه بالجهاز الفنى أمام قناة سكاى سبورتس، بعد سماع القرار.

وأضافت الشبكة أن مانيل إستيارت، مساعد جوارديولا، هو من نشر صورة الاحتفال، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق قليلة.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن اقتراب رحيل جوارديولا فى حالة عدم خوض مانشستر سيتى منافسات دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، ولكن المحكمة الرياضية أقرت بعودة الفريق للبطولة.

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