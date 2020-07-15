شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «فيدرر» السابق يرشح «ثيم» للفوز بالجراند سلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى لاعب التنس السويدى ستيفان إدبرج، المصنف الأول عالميا سابقا، أن النمساوى دومينيك ثيم، هو الأقرب للفوز ببطولة جراند سلام، وكسر هيمنة الثلاثى الكبير على البطولات. إدبرج المدرب السابق لروجر فيدرر، والفائز بـ6 ألقاب فى البطولات الكبرى، أكد فى مقابلة مع «يورو سبورت»، اليوم الجمعة، أنه متأكد من فوز اللاعب النمساوى بإحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى قريبا.

وقال: «ثيم يمتلك الكثير من الإمكانات والمهارات المميزة، بالنسبة لى هو الأقرب للحصول على لقب كبير فى هذه الفترة».

وأضاف: «دومينيك تأهل إلى 3 نهائيات كبرى فى آخر 3 سنوات، وهذا دليل على القوة الذهنية التى يمتلكها، وكان قريبا من الفور ببطولة أستراليا بداية الموسم».

وتابع: «لو لم يكن نادال موجودا، سيكون من الأكيد فوز ثيم ببطولة رولان جاروس، هو أفضل لاعب بعد نادال على هذه الأرضية». وأتم: «الفرصة الآن أمام ثيم فى بطولة أمريكا، هو لم يؤكد مشاركته فى البطولة حتى الآن، لكن سيكون المرشح الأبرز للفوز بها فى حال قرر المشاركة».

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على جانب آخر، تغلبت سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة 2017، على البطلة الأوليمبية مونيكا بويج، 5-1 لتقود شيكاجو سماش الجديد للفوز على فيجاس رولرز، فى افتتاح موسم بطولة العالم لفرق التنس، الليلة الماضية.

وفى واحد من الأحداث الرياضية النادرة بأمريكا الشمالية التى تقام فى حضور مشجعين فى خضم تفشى فيروس كورونا، استبدلت الجماهير المتحمسة بمتفرجين يضعون كمامات ويتبعون إجراءات التباعد الاجتماعى فى منتجع جرينبريير غرب فرجينيا، حيث يقام موسم بطولة العالم التى تستمر 3 أسابيع.

وفاز سماش 24-18 على رولرز، بينما تفوق أورلاندو ستورم على سبرينجفيلد ليزرز حامل اللقب بنتيجة إجمالية بلغت 21-18.

وكان أبرز أداء من نصيب الأمريكى تينيس ساندجرين (28 عامًا) الذى سدد 5 من 8 ضربات إرسال ساحقة حققها أورلاندو ستورم الذى تفوق أيضًا فى 75% من نقاط إرساله الأول. وفى فريق شيكاجو، تغلب براندون ناكاشيما، البالغ من العمر 18 عامًا، على سام كويرى 5-3 فى فردى الرجال. وتتضمن البطولة، العديد من إجراءات السلامة المصممة لاحتواء أى انتشار محتمل للوباء، ومن بينها فحوص كورونا لكل المشاركين، والكشف المستمر عن درجات الحرارة بالإضافة للسماح بحضور 500 مشجع بحد أقصى فى الاستاد الذى تبلغ سعته 2500 فرد.