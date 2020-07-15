شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتوميو» يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع «نيمار« و«لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ونيمار، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بارتوميو فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: «السوق هذا الصيف ستكون مختلفة تمامًا، فالأندية الكبرى ستقوم بصفقات محدودة بسبب المشاكل الاقتصادية».

وأضاف: «فى حالة لاوتارو مارتينيز، تم إيقاف المفاوضات فى الوقت الحالى، تحدثنا بالفعل مع الإنتر قبل عدة أسابيع، لكننا الآن فى مرحلة تحليل».

وعن نيمار أشار: «لا أعتقد أن باريس سان جيرمان سيضع أى صفقة فى سوق الانتقالات، ونيمار لاعب للنادى الفرنسى». وواصل بارتوميو: «كيكى سيقود الفريق فى دورى أبطال أوروبا وفى المباريات المتبقية فى الدورى».

وتابع: «لدينا موسم غير عادى وسنلعب فى أغسطس، وسيكون هو مدربنا، إذا تغلبنا على نابولى فسنكون فى لشبونة».

وأردف: «لقد ذهبنا إلى منزل سيتين وتحدثنا معه عن المستقبل وعن التخطيط للموسم المقبل، سيكون هو المدرب، وأنا مهتم جدًا بمعرفة فيما يفكر به».

وعن الرهانين الكبيرين لبرشلونة بضم كوتينيو وديمبلى فى ولايته، صرح: «لم تكن نتيجة التعاقدات التى أردناها، كوتينيو لم يكن محظوظًا ولم ينته من العمل».

وعن موقف ليونيل ميسى مع الفريق، قال بارتوميو: «لقد تحدثنا من قبل وسنتحدث مجددًا، إنه اللاعب الأفضل فى تاريخ كرة القدم».

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وزاد: «أمامه العديد من السنوات وهو يعيش أفضل حالاته، ليس لدىّ شك فى أنه سيستمر فى برشلونة، مستقبله هنا».

وعن المنافسة بالدورى: «هناك دائمًا خيارات للفوز بالدورى، لم نخفض أذرعنا، حتى اللحظة الأخيرة عليك أن تقاتل وهو ما يفعله اللاعبون، الأمر المهم هو تلك الروح القتالية».