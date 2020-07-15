شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاضل بين برج العرب والسويس لخوض مباريات الدورى.. والسقا يحاول إقناع «العراقى» بعدم الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إسلام صادق وهشام محيسن

يفاضل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، بقيادة طارق العشرى، بين ملعبى برج العرب بالإسكندرية، والسويس، لخوض مباريات الفريق، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تحسم القيمة المالية لكل ملعب الموقف النهائى، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى، والتى أثرت سلبياً على خوض معسكر استعداداً لعودة الدورى، وذلك سبب أزمة كورونا التى توقفت على إثرها المسابقة،

فيما يواصل الفريق تدريباته على أرض ملعب استاد بورسعيد، وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية مكثفة قبل خوض تدريبات الكرة، وكذلك خاض تدريبات بدنية فى صالة الجيم وسط إجراءات احترازية مشددة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه طارق العشرى جلسة مع ميمى عبد الرازق، مدير قطاع الناشئين، لتصعيد عدد من اللاعبين المتميزين للفريق الأول من أجل سد عجر الصفوف الذى يعانى منه الفريق البورسعيدى فى بعض المراكز. من ناحية أخرى، دخل عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى، فى مفاوضات مع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق، والذى طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض، على رأسها من الزمالك وبيراميدز، حيث يسعى مسؤولو النادى المصرى لتمديد عقد اللاعب قبل رحيله لأى فريق، خاصة أن النية تتجه للموافقة على رحيل اللاعب، ولكن على سبيل الإعارة.