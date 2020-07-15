شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لتقديم مذكرة «نادى القرن» للكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، للبحث عن حقه فى قضية نادى القرن، ثم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا». من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، وعضو لجنة نادى القرن، أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، للبحث عن حقه فى قضية نادى القرن، ثم أرسلها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».وقال عضو مجلس الإدارة: «عندما قلنا إن الزمالك نادى القرن، استغربت من رد الفعل، لأن الأهلى لم يكن طرفا فى الأزمة على الإطلاق، ومشكلتنا مع الاتحاد الإفريقى، وكان هناك اجتماع للجنة المكلفة بملف نادى القرن، وتم تجهيز المذكرة التى سنرسلها إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وسننتظر رد كاف بشأن اتخاذ إجراء وسبب الفارق بين الأهلى والزمالك، لم يكن فى الزمالك من يبحث عن حقوقه، هناك حقوق تم إهدارها فى الفترة الماضية، وأحترم الأهلى، لكن مسؤوليتى نادى الزمالك والبحث عن حقوقه فى قضايا معينة».

وفى شأن مختلف، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة فى الزمالك، عن موقف النادى من اللاعب نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، مؤكدا أن الزمالك لم يحسم صفقة نبيل دونجا بشكل رسمى، رافضا الحديث عن فكرة حصول النادى على توقيع اللاعب، وتابع أن الزمالك يتعاقد مع اللاعبين عن طريق إدارة ناديهم، وهنا يكون الحسم بالشكل الرسمى القانونى، وعن اللاعب أكد أمير مرتضى أن دونجا إضافة كبيرة لأى ناد، وهو بالطبع لاعب مميز. من جهة ثانية، أعلن مرتضى منصور ترشحه لانتخابات مجلس الإدارة، على مقعد الرئاسة، على الرغم من أنه كان ينوى عدم الترشح لرئاسة النادى فى الانتخابات المقبلة، وأوضح «قررت بعد مشاورة أسرتى وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادى من جديد بعد تحقيق كل الإنجازات الممكنة، ولكنى عدلت عن قرارى، وأدعو أى شخص إلى أن يترشح أمامى فى الانتحابات المقبلة، وفى النهاية الجمعية العمومية هى من ستقرر». وفى سياق مختلف، أكد مرتضى منصور أن الاتحاد الإفريقى عرض على الأندية الأربعة التى ستلعب دورى الأبطال أن تقام مباراتا نصف النهائى فى المغرب، والنهائى فى مصر، وقال: «الكاف عرضّ إقامة مباراتى نصف النهائى فى المغرب، والمباراة النهائية فى مصر، ولاتزال الأندية الأربعة تدرس هذا العرض»، وأضاف رئيس الزمالك أن الكاميرون اعتذرت عن عدم استضافة دورى الأبطال لأسباب تسويقية ومالية. وعلى صعيد فريق الكرة، أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عن سعادته بمعسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وأكد كارتيرون أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين.