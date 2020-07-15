شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوليمبية» تشترط تحديد الجبلاية أعضاء «العمومية» للموافقة على انعقاد «الطارئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى، وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل، ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التى لها حق الحضور فى الجمعية العمومية، سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.

يُذكر أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أعلنت تقليص عدد الجمعية العمومية إلى 98 ناديًا، ويترقب الجميع عودة النشاط الرياضى، خاصة أن إلغاء مسابقة الكأس سيجعل الأندية التى تم استبعادها من التصنيف تطالب بأحقيتها فى الإدلاء بصوتها والعودة لعضوية العمومية.

وفشلت جهود اللجنة المؤقتة لتمديد فترتها فى ظل رفض الجمعية العمومية اقتراح التمديد للجنة سنة إضافية وإرجاء إقامة الانتخابات نظرا للظروف الصعبة التى خلفتها جائحة كورونا، وأسوة بباقى الاتحادات الرياضية التى تم إرجاء انتخاباتها إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو، وتجنبا لأى جدل قانونى بشان إقامة الانتخابات لسنة واحدة أو أربع سنوات كاملة، وأرسلت عدة أندية خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، موجها إلى السكرتير العام للاتحاد لدولى، وجاء نصه: «تم تكليف لجنة من قبلكم فى أغسطس ٢٠١٩ لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وحددتم المهام التى يتوجب عليها أداؤها، وينتهى هذا التكليف فى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ كحد أقصى ليتسلم أمور الاتحاد مجلس إدارة منتخب لمدة أربع سنوات، وحتى الآن تحاول اللجنة المماطلة بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات، ونظرا لعلمنا بمصداقية فيفا وحسمه فإننا نرجو منكم اتخاذ الخطوات المناسبة وتطبيق اللوائح والقواعد الدولية بإعادة دور الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد بطريقة ديمقراطية سليمة فى أسرع وقت ممكن»، وهو ما سبق أن انفردت «المصرى اليوم» بنشره.

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من جهة أخرى، أرسل عدد من الأندية خطابات إلى الجبلاية للاستفسار عن عدم إرسال اللائحة الجديدة التى أقرها «فيفا» لإبداء المقترحات عليها، وفقًا للقانون واللوائح الدولية التى تعطى الحق للجمعية العمومية لإقرار اللائحة أو رفض بعض بنودها.