«وزير التموين» عن طلب الزمالك بتسجيل علامة نادي القرن: الأهلى أثبت انه نادى القرن..ومستنيين أوراق الزمالك

قال "علي مصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية،تعليقا على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.

وأضاف "مصيلحي" خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" انه لا يوجد خلاف ما بين الأهلي والزمالك ولا يوجد شيء اسمه وزير التموين سجّل العلامة التجارية.

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وتابع: الشخص أو الهيئة تتقدم بدراسة وتتم دراستها لمدة 6 أشهر وبناء على البحث والتدقيق نتخذ القرار، الأهلي حصل من الاتحاد الأفريقي على مستندات أنه نادي القرن, مشيرا الي انه ثم تقدّم وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات وتم تسجيل شعار نادي القرن للأهلي".

وأختتم "مصيلحي" حديثه قائلا: رئيس الزمالك تقدم بطلب ليسجّل العلامة التجارية لنادي القرن، هذا الموضوع جار البحث فيه، وننتظر منه المستندات اللازمة، ودراسة تسجيل العلامة التجارية يستغرق 6 أشهر، بعد ما يتم البحث والتدقيق نقول هل ينفع أن نسجل العلامة أم لا؟.