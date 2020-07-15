شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يتحدث عن "زعل" محمد صلاح من المجلس السابق واختيار البدرى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن حسام البدري هو الأنسب لقيادة الفراعنة في الوقت الحالي، وأضاف الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: يجب أن ندعم البدري ولا خلافات بين الجهاز الفني واذا طلب استبعاد أي شخص فهذا حقه وليس لنا أي دخل.

وواصل: على تواصل دائم مع محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الأنجليزي ومنذ تولي المسئولية قلت له أنت تاج على رأس المصريين واشتكى من الإدارة السابقة لاتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بالتصويت على جائزة أفضل لاعب، وتحدثت معه بشأن التكريم بعد الدوري ولكن ننتظر حتى عودته كي لا يخضع لعزل صحي بسبب السفر.

وأضاف: مسابقة 99 مستمرة وقائمة الـ 30 لاعب، موضحاً أن هجوم الأهلي والزمالك عليه " نشان على صدره"، مُعلقاً: لن أترشح لأي انتخابات، ونطلب من الأهلي والزمالك التعقل لأن الأمور أصبحت خطيرة، وحسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ مصروتمنيت انتقال حسام غالي للزمالك والجوهري أفضل مدرب في تاريخ مصر.

وقال عمرو الجنايني: أتعشم أن ننتهي من مسابقتي الدوري والكأس في أكتوبر المقبل.

وواصل: اذا طلب مني استكمال المهمة في الاتحاد بسبب تأخر الانتخابات سنكون تحت أمر الدولة، وبنفس المجموعة التي تعمل معي، حتى وان عاد حسام غالي على راسنا.

أضاف الجنايني: الفيفا طلب منا عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو، وأرسلنا للجنة الأوليمبية وطالبتنا بوضع تصنيف للأندية، وبحسب القانون المصري لا يمكن عمل تصنيف في نصف موسم.

وقال رئيس اللجنة الخماسية: المرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام.

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وأضاف: كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه،

أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.