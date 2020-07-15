شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: هنقدم طلب استضافة أمم أفريقيا 2022 حال اعتذار الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يشهد مشاركة الأهلي والزمالك، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير "أي حد هيعتذر فيكي يا أفريقيا احنا جاهزين وهنقدم طلب استضافة أمم أفريقيا 2022 اذا اعتذرت الكاميرون أيضاً وهذه رسالة".

وقال عمرو الجنايني: أتعشم أن ننتهي من مسابقتي الدوري والكأس في أكتوبر المقبل، واذا طلب مني استكمال المهمة في الاتحاد بسبب تأخر الانتخابات سنكون تحت أمر الدولة، وبنفس المجموعة التي تعمل معي، حتى وان عاد حسام غالي على راسنا.

أضاف الجنايني: الفيفا طلب منا عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو، وأرسلنا للجنة الأوليمبية وطالبتنا بوضع تصنيف للأندية، وبحسب القانون المصري لا يمكن عمل تصنيف في نصف موسم.

وقال رئيس اللجنة الخماسية: المرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام.

وأضاف: كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه،

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أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.