شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: استمرار صبحى مع الأهلى يسهل من استدعائه للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عدم وجود أى خلاف مادى مع اتحاد الكرة، مؤكدا أنه يتلقى دعما كاملا من الجبلاية.

وأضاف غريب أن الجهاز الفنى ملتزم بخصم جزء من رواتبه، لحين عودة النشاط الرياضى، وشدد غريب على أن هدفه الأساسى هو تحقيق ميدالية أوليمبية خلال أوليمبياد طوكيو المقبلة.

وقال إنه وضع كل التصورات، وبرنامجه، أمام أعضاء اتحاد الكرة، واللجنة الأوليمبية، وتم الاتفاق على المباريات الودية، بداية من أكتوبر المقبل، وتابع: «أمامنا ما يكفى من الوقت لتعويض وديتى شهر سبتمبر، بعد إلغائهما استعدادا لطوكيو».

وعن رمضان صبحى، أكد أن وجود الأخير مع الأهلى يسهل فرص استدعائه للمنتخب فى أى وقت، بعكس الوضع عند احترافه فى أوروبا.

حيث يجبرهم ذلك على الالتزام باللوائح الدولية، وتوقع مدرب الفراعنة الصغار تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلى وتقديم نفس المستويات التى قدمها مع المقاولون العرب.

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