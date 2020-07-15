شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يشكو تجاهل «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل صفوف منتخب الناشئين، بقيادة ربيع ياسين، بسبب حالة التجاهل التى يواجهها الجهاز الفنى من أعضاء اتحاد الكرة، وكذلك جمال محمد على، المشرف على المنتخب، الذى تجاهل التواصل مع الجهاز الفنى خلال الفترة الماضية لمعرفة احتياجات المنتخب قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، فضلاً عن تأخر صرف المكافآت المستحقة لأعضاء الجهاز الفنى واللاعبين.

ومن المنتظر أن يستأنف المنتخب تدريباته فى أغسطس المقبل استعداداً للتصفيات المقرر لها فى نوفمبر المقبل فى تونس، حيث يضم منتخبات تونس والجزائر وليبيا، كما تزايدت حدة التجاهل بعد تجميد طلب الجهاز الفنى بضرورة ضم مدرب لياقة بدنية وكذلك إدارى للمنتخب لإنجاز بعض المهمات التى تقع على عاتق أعضاء الجهاز الفنى. فيما استقر «ياسين» على القوام الأساسى للمنتخب بفضل العديد من الدورات الودية التى خاضها المنتخب قبل توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا، ولكنه لايزال يبحث عن عناصر جديدة من أجل اختيار الأفضل قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.