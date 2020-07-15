شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: اللائحة طبقت في أحداث السوبر دون تدخل مني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات طبقت فيها اللائحه بقوة وصرامة دون النظر لأي شئ أخر.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية “أون تايم سبورت”، أن القرارات نابعة من لجنة الانضباط دون أي تدخل منه نهائياً أو من أي فرد داخل اتحاد الكرة، مشيراً أن الشي الوحيد الذي تدخل فيه هو توقيت اعلان العقوبات فقط.

وقال عن أنه يتهم في قراراته أحيانا بسبب انتمائه لنادي الزمالك: “خلعنا ثوب الانتماء للأندية مع بداية تولي مسؤولية إدارة الكرة المصرية”، مشيراً إلى أن الأمر عندما يتعلق بأي قرار لا ينظر للانتماء من أي ناحية من النواحي.

وأوضح أن الدولة المصرية هي التي رشحته لمنصب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موضحاً أنه كان هناك تواصل مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق قبل توليه المسؤولية، مضيفاً أنه يوجه الشكر لكل أعضاء اللجنة الحاليين.

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