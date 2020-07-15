شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشيد بجهود الدكتور محمود سعد في تطوير المواهب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لاحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب.
وتلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابا من إدارة تنمية المواهب بالفيفا، يحمل توقيع ارسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: «نحن في الفيفا متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي»ايكو«لتحليل تطور أداء اللاعبين.
وأضاف: «يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة».
وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ«الموقع الرسمي للاتحاد»، إن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم«.
وتابع: «هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق»
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