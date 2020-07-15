شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استضافة تونس لمباريات دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام بن عمران، عضو اتحاد الكرة التونسي، أن بلاده تمتلك فرصة كبيرة من أجل إستضافة مباريات قبل نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا عقب إعتذار الكاميرون مؤخرًا.

وقال بن عمران في تصريحات مع الكابتن أحمد شوبير في برنامج معلب أون على فضائية«أون تايم سبورتس»، أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجامعة التونسية برئاسة وديع الجرئ لمناقشة كافة التفاصيل.

وتابع: تونس مشهود لها بالنجاح في تنظيم الفعاليات الكبرى.

وأختتم: لدينا رغبة واستعداد تام في استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقد قرر الكاف في وقت سابق استكمال البطولتين في سبتمبر المقبل.

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وتأهل الأهلي والزمالك من مصر لمواجهة الوداد والرجاء من المغربي على الترتيب، فى نصف نهائي عربي بدوري أبطال أفريقيا.