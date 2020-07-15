شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني عن عدم اختياره لصلاح في تشكيل مصر التاريخي: "أنا كنت نمت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، عن عدم اختيار صلاح في تشكيل أفضل 11 لاعبا في تاريخ منتخب مصر خلال استاضفة الجنايني في أحد البرامج قائلا: "أنا كنت نمت، مش من الطبيعي حد عاقل لا يختار صلاح ضمن أعظم اللاعبين في تاريخ مصر".

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح اشتكى له من مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق قائلا: "قلت له أنه تاج على راس الكرة المصرية".

وعن سبب التوتر في العلاقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قال الجنايني، أن الأمر فاق الحد ويجب التعقل وادارك حجم المسئولية.

وعن أفضل لاعب معتزل في تاريخ الكرة المصرية قال الجنايني، أنه يعتبر حشن شحاتة الأفضل، موضحا أن الجيل الذهبي تحت قيادة المعلم هو أفضل فترة في تاريخ المنتخبات الوطنية.

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.