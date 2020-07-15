شكرا لقرائتكم محمود جابر: قرار عودة الدوري صائب.. ومارسليو طلب 5 مليون للانضمام للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود جابر نجم الاسماعيلي الأسبق، أن استئناف مسابقة الدوري العام قرار صائب وسوف يعود بالنفع على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.

وقال جابر فى تصريحات تلفزيونية: "عودة الدوري لن تكن قوية كما يتوقع البعض، كل لاعب يحتاج لوقت كي يستعيد مستواه، فغياب اللاعبين كل هذه الفترة عن الملعب امر ليس هين.

وأشار إلى أن قرار عودة الدوري صائب من اتحاد الكرة كما ان الايجابيات ستكون اكثر من السلبيات، مؤكدا أن المباريات الرسمية في الدوري سوف تجهز الأندية المشاركة في افريقيا فضلا على استفادة المنتخب المصري ايضا من استئناف النشاط.

وعن سلبيات عودة الدوري، قال: تتمثل فقط في ضغط المباريات وتلاحم الموسم القادم مع الموسم الجاري.

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وأكد محمود جابر، المدير الفني الأسبق للاسماعيلي، أنه لابد أن يستقر ديديه جوميز حتى يتم الحكم عليه.

وقال جابر: "ديديه جوميز لكي يتم الحكم عليه لابد ان يستقر الاسماعيلي في الناحية الفنية والإدارية".

وأكمل: "لكي يعود النادي الاسماعيلي لعصر البطولات لابد من الحفاظ على الاستقرار واللاعبين من خلال توفير عقود مميزة مقاربة لعقود الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وتابع: "انصح باهر المحمدي بعدم الرحيل عن الاسماعيلي سوى لأوروبا فقط".

وأتم: "الاسماعيلي يحتاج لظهير ايسر، حسين السيد طلب 5 مليون جنيه في الموسم للانضمام الينا على سبيل الإعارة".