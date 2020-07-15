شكرا لقرائتكم محمود سعد: على الأندية توجيه مواردها لقطاع الناشئين بدلا من شراء لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الأندية بأن توج الصرف لتطوير قطاع الناشئين بدلا من شراء اللاعب بـ20 أو 30 مليون جنيه.

وقال محمود سعد، خلال تصريحات تلفزيونية: وضعنا تصور لتطوير كفاءة قطاع الناشئين ولابد أن نكون قريين مع الأندية في تحقيق هذا الهدف.

أكمل محمود سعد: "عملنا مشروع لترخيص الأكاديميات الكروية الرخصة c لعدد 250 لاع وبقيمة 10 آلاف جنيه والرخصة b لعدد 500 لاعب وبقيمة 25 ألف جنيه والخصة a لعدد 999 لاعب وبقيمة 40 ألف جنيه".

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وأردف محمود سعد: هناك 3 اكاديميات في مصر فقط لهم علاقة فِعلية بأندية، باقي الاكاديميات اللي بتاخد اسماء أي نادي أياً كان فـ هي غير حقيقية.

وأضاف محمود سعد: أسِّسنا مؤخراً عدد من الاكاديميات لـ دعم قطاع الناشئين، احنا اللي بنروح ندوَّر ونشوف المواهب مش بنستناهم ييجوا، قطاع الناشئين أحد أهم الملفات وشغالين فعلياً عليها في الوقت الحالي.