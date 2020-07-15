شكرا لقرائتكم ظهور 3 حالات ايجابية بحرس الحدود بعد المسحة الرابعة للاعبى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود ظهور نتيجة المسحة الرابعة للاعبى الفريق والتى أكدت إيجابيتها لدى ثلاثة لاعبين خلال معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى هذا الموسم و المقرر لها 6 أغسطيس القادم ، موضحاً أنه فور إكتشاف الحالات الثلاثة الإيجابية تم عزلهم بعيداً عن باقي الفريق وتم إتخاذ الأجراءات الأحترازية والوقائية لمنع إصابة أخرين في الفريق وبدأ المصابون البرنامج العلاجي للتعافي من الفيروس

وقرر الجهاز الفنى خوض لاعبى الفريق التدريب على فترتين يوميا وذلك لرفع الكفاءة البدنية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ويخوض فريق حرس الحدود معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية ذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة والتى جاءت سلبية لجميع اللاعبين ويسعى الجهاز الفنى لزيادة الكفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى.