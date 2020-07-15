شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: تأجيل المباريات ممنوع إلا في حالتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، عن الحالتين الوحيدتين لاجبار اتحاد الكرة على تأجيل المباريات عقب تعيينه رئيسا للجنة.

وأوضح الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لا نصدر قرار التأجيل إلا في حالتين، إما قرار أمني أو مباراة في أفريقيا مثلما حدث في تغيير على مواعيد مباريات أفريقيا يناير الماضى".

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية، أن مباراة القمة حينما اتأجلت والبعض استفاد والبعض لم يستفد، مسكت أنا الشايب".

وتابع: "البعض انتقدني في مباراة السوبر لأني أنادي على لاعب الزمالك لاستلام الميدالية وظنوا أنني أحتفل بفوز الزمالك على الأهلي".

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.