عادل عبد الرحمن يختار التشكيل المثالي: 7 أهلاوية وثنائي من المقاولون وزملكاوي

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جدة - عمرو شويل اختار عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب تعاقبوا على اللعب للكرة المصرية في مختلف الأجيال. وشهدت التشكيلة التي اختارها عادل عبد الرحمن وجود 7 لاعبين من الأهلي مقابل 2 لاعبين من المقاولون من بينهم محمد صلاح المحترف حاليا في ليفربول الانجليزي ولاعب وحيد ثنائي زملكاوي. وجاءت تشكيلة عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق كالآتي: حراسة المرمى : عصام الحضري Advertisements خط الدفاع: إبراهيم حسن ووائل جمعة وإبراهيم يوسف وربيع ياسين خط الوسط: حسن شحاتة وعلاء ميهوب ومحمد أبو تريكة خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود الخطيب وحمدي نوح

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