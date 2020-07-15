شكرا لقرائتكم غانم سلطان: مشكلة قطاع الناشئئين في العدد والأكاديميات مجرد "نصب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى غانم سلطان نجم الزمالك السابق أن قطاع الناشئين على مستوى مصر يعاني من مشاكل تعيق اللاعبين داخل الملعب، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: أكبر مشكلة من وجهة نظري في قطاع الناشئين في مصر حالياً العدد، كان أيامي 25، ووصل دلوقتي لـ 40، حاجة زي دي بتحط ضغط كبير علي المدرب واللاعبين الشباب بشكل غير مُبرر.

تابع: "لازم اتحاد الكرة يتدخل ويرجع عدد اللاعبين في كل فريق من قطاع الناشئين لـ25 بدلاً من 40، وكذلك مشكلة "التسنين" لازم يتِّم وضع حدّ ليها".

وأضاف: "كل ما ولي الأمر كان عنده وعي في اختيار اللعبة المناسبة لابنه كان أفضل لجميع الأطراف، مش لازم الولد يلعب كرة قدم.. ممكن يكون موهوب في لعبة تانية، اديله فرصته ومتظلموش وتظلم نفسك لأن عدد كبير من الاكاديميات الخاصة مجرد نصب".

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استنكر: "بعض أولياء الأمور أبنائهم مش قادرين يمشوا وعايزينهم يبقوا زي محمد صلاح".