شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: حسام الزناتي عبقري.. وطائرة خاصة لعودة الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، أن جدول الدوري الحالي، المقرر عودته في 6 أغسطس تم الانتهاء منه وإرساله إلى الأمن للحصول على الموافقة.

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه، موضحا أنه كادر مميز ينتظره مستقبل باهر واستشف ذلك في أول مقابلة معه قبل تعيينه في الجبلاية.

وتابع رئيس اللجنة الخماسية، بأن مباريات الأسابيع الخيرة سيتم فيها توفير فرص متكافئة للجميع.

وتابع: "عودة الدوري قرار دولة، وفي اجتماعاتنا مع الأندية تعدهنا بتذليل جميع الصعوبات، وأبرزها عودة اللاعبين المحترفين من الخارج، و طلبنا تخصيص طيارة لإعادة اللاعبين الأجانب للدوري المصري".

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.