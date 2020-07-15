شكرا لقرائتكم الششتاوي: مصر تستطيع تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب وكأس العالم للكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية، إن مصر بإمكانها تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب في أي وقت ويتبقى لنا أشياء بسيطة على دورة الألعاب الأولمبية وكذلك تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم .

وأضاف المدير التنفيذى للجنة الأولمبية في تصريحات لبرنامج جمهور التالة على قناة on time sport 1 ، أن هناك 26 مليار جنية استثمرها الدولة في وزارة الشباب والرياضة ، علاوة على تطوير 24 استاد رياضي على مستوي الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن حازم امام كان صاحب فكرة الكرة الموحدة واللجنة الحماسية نفذتها ، مؤكدا انه من الصعب تقيم اداء اللجنة الخماسية بالسلبي نظرا لأنها تعمل في ظروف استثنائية.

وواصل الششتاوى أن اللجنة الاولميبة لا تتدخل في الاختصاصات الخاصة بالاتحادات، وتدخل الاتحاد الدولي في عمل اللائحة الخاصة باتحاد الكرة ليس من اختصاصه ، مضيفا أن اللجنة الأولميبة هي من تعتمد اللائحة بعد عرضها على الجمعية حتى يتم نشرها.

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وأكد أن عودة النشط الرياضي كان قرار دولة ، وهناك تناغم وتعاون بين وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، ولم يتم عمل انتخابات اتحاد الكرة 2017 بعد القانون الجديد بسبب قوة الشخصيات داخل الجبلاية في ذلك التوقيت .

ويري ممدوح أن حسن مصطفي صاحب الفضل في تنظيم بطولة كأس العالم النسخة الحالية في مصر ومنظومة كرة اليد تعمل باحترافية كبيرة ، منوها عن وجود صالة حديثة في العاصمة الإدارية لمونديال اليد واستعدادات قوية من الدولة المصرية لمونديال اليد

وتابع حديثه قائلا أن الاندية أقوي من اتحاد الكرة بسبب جماهريتها بالضغط الجماهير، وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اقوى واغنى من اللجنة الاولميبة معتبرا فوز المنتخب الأولمبي ببطولة افريقيا افضل انجاز مصري في عام 2019