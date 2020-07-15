شكرا لقرائتكم غانم سلطان يختار التشكيل المثالي: رباعي أهلاوي وخماسي زملكاوي وإسماعيلاوي وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار غانم سلطان نجم الزمالك السابق التشكيل الأنسب في الكرة المصرية من وجهة نظره من أجيال مختلفة تعاقبت على اللعب في الكرة المصرية. وشهد التشكيل الذي اختاره غانم سلطان وجود خماسي من الزمالك مقابل رباعي أهلاوي ولاعب وحيد من الإسماعيلي بخلاف محترف وحيد وهو محمد زيدان. وجاء التشكيل الذي اختاره غانم سلطام كالاتي: حراسة المرمى: عصام الحضري Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد رفعت ووائل جمعة وأحمد رمزي خط الوسط: فاروق جعفر ومحمد شوقي وحسن شحاتة خط الوسط الهجومي: محمد زيدان وحازم إمام خط الهجوم: علي أبو جريشة

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