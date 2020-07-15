شكرا لقرائتكم الجنايني عن استضافة دورى الأبطال: أي حد هيعتذر فيكي يا أفريقيا احنا جاهزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: أتعشم أن ننتهي من مسابقتي الدوري والكأس في أكتوبر المقبل، واذا طلب مني استكمال المهمة في الاتحاد بسبب تأخر الانتخابات سنكون تحت أمر الدولة، وبنفس المجموعة التي تعمل معي، حتى وان عاد حسام غالي على راسنا.

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "أي حد هيعتذر فيكي يا أفريقيا احنا جاهزين وهنقدم طلب استضافة أمم أفريقيا 2022 اذا اعتذرت الكاميرون أيضاً وهذه رسالة"

وقال رئيس اللجنة الخماسية: المرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام.

تابع: الفيفا طلب منا عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو، وأرسلنا للجنة الأوليمبية وطالبتنا بوضع تصنيف للأندية، وبحسب القانون المصري لا يمكن عمل تصنيف في نصف موسم.

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وختم أن قرار تحديد مصير دوري القسم الثالث سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه لن يظلم أحد في حالة اتخاذ أي قرار قائلا:" مش همشي قبل معادي بيوم، طالما أن الدولة تحتاجني في هذا المنصب فأنا مستمر مع زملائي"

وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.