شكرا لقرائتكم محمد سلطان: عدد مسحات فرق الدوري سيقل بعد استئناف البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن عدد المسحات الطبية لفرق الدوري ستقل بعد استئناف البطولة يوم 6 أغسطس.
وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية: "قررنا تقليص مسحات الفرق إلى 40 مسحة نظرًا للتكلفة المالية، وسيتم تقليل العدد لأكثر من ذلك مع استئناف البطولة".
واستبعد محمد سلطان حضور الجماهير مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا حال إقامة المباريات في مصر. ولفت إلى أن جميع الحكام سيخضعون لمسحات كورونا قبل كل مباراة في بطولة الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى طلبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من لجنة المسابقات بالجبلاية بأن يستمر اللاعبون داخل أرضية الملعب بين شوطى مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرارات مجلس الوزراء باستئناف جميع الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضى، وترى اللجنة الطبية أنه يفضل بقاء اللاعبين فترة الراحة بين الشوطين فى الملعب كونه مكانا مفتوحا لا يساعد على نشر العدوى، بعكس الحال فى حال دخول اللاعبين الغرف المخصصة لقضاء فترة الاستراحة منعا للتزاحم، واقترحت اللجنة الطبية أنه فى حال رغبة المدير الفنى لأى فريق منح تعليمات أو محاضرة سريعة بين الشوطين بإجراء ذلك لمدة 5 دقائق كحد أقصى على أن يغادر الجميع الغرفة بعدها.
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