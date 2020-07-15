شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: موهبة أيمن حفني أفضل من محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، أن ولي الأمر مسئول عن اختيار مكان تدريب ابنه، وأكاديميات كرة القدم تحول عدد كبير منها إلي "نصباية".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: علي الدولة أن تتعامل مع الأكاديميات الخاصة مثل "مراكز الدروس الخصوصية".

وشدد على أن موهبة أيمن حفني أعلى من محمد صلاح ولكن سرعة صلاح وعقليته جعلته عالميا.

وكشف عن أن شهر مانويل جوزيه في الأهلي كان براتب 27 سنة لأي مدرب في قطاع الناشئين بالنادي.

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قال: المدرب لابد أن يحصل على دراسات ويمر بمراحل كثيرة قبل أن يدرب اللاعب الأكبر لأن تدريب الفرق الكبيرة أسهل من الفرق الصغيرة لأن اللاعب الكبير يعلم صملحته ولكن الصغار بحاجة لتنمية مهاراتهم.

تابع: "كنت ماسك الناشئين في الأهلي كان عندنا لاعب والده صحفي كبير الولد لاعب كويس لكن ممكن ميكونش هو لاعب الأهلي مكانش أبو تريكة مثلاً لاعب جيد لكن مش سوبر بس مش عشان أنا أهلاوي نسبة المجاملة في قطاع ناشئي الأهلي متزيدش أبداً عن 1%.

استطرد: الأهلي والزمالك مختلفين في إخراج اللاعبين من قطاع الناشئين عن باقي الفرق لصعوبة تصعيد عدد كبير من الناشئين للفريق الأول بسبب المنافسة واللعب على البطولات.

أضاف: أتمنى تكون آخر بطولة لفرق الناشئين 18 سنة وبعد تخطي السن يتم إعارة اللاعبين المميزين لتفريغ الأندية الأهلية من تخزين اللاعبين، وهل يعقل أن يكون هناك لاعب 21 سنة ويقال عليه ناشئ؟.