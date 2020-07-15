شكرا لقرائتكم الجنايني تعليقا على احتفاله في السوبر: "اعمل ايه في وشي اللي بيضحك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، أنه لم يشاهد التجاوزات التي حدثت عقب مباراة السوبر قائلا: "حاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن أخبرني فضل بواقعة التعدي عليه".

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "عمري ما رجعت في قرار اتخذته ونسبة الحزم في قراراتنا تصل إلى 100%، ومش هقدر احترم نفسي لو خدت قرار مش مقتنع به".

وعن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية، اعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

وأعلن الجنايني أن قائد الأهلي السابق حسام غالي كان مرشحا للعمل في اللجنة الخماسية لكنه اعتذر عن المهمة.

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.