شكرا لقرائتكم محمود جابر: نجلي "عمر" لم يتاخر على الزمالك.. وهذا ما يمزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمود جابر نجم الاسماعيلي الأسبق، بمعاملة فريق بيراميدز لنجله عمر جابر نجم منتخب مصر، وقال جابر تلفزيونية : "عمر لم يتاخر على الزمالك، هو سعيد في بيراميدز ويتم معاملته بشكل جيد.

واردف: عمر لم ولن يرفض الزمالك، ولكن هناك ظروف معينة تحتم عليه قرارات معينة.

وتابع: عمر لم يغيب عن المنتخب، فهو يشغل اكثر من مركز مع فريقه وهذه ميزة. واتم كلماته متحدثا عن مميزات نجله لديه: خبرات كبيرة وامكانيات ومميزات تؤهله للعب في اكثر من مركز.

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ويرى محمود جابر نجم الاسماعيلي الأسبق، أن استئناف مسابقة الدوري العام قرار صائب وسوف يعود بالنفع على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.

وقال جابر : "عودة الدوري لن تكن قوية كما يتوقع البعض، كل لاعب يحتاج لوقت كي يستعيد مستواه، فغياب اللاعبين كل هذه الفترة عن الملعب امر ليس هين.

وأشار إلى أن قرار عودة الدوري صائب من اتحاد الكرة كما ان الايجابيات ستكون اكثر من السلبيات، مؤكدا أن المباريات الرسمية في الدوري سوف تجهز الأندية المشاركة في افريقيا فضلا على استفادة المنتخب المصري ايضا من استئناف النشاط.

وعن سلبيات عودة الدوري، قال: تتمثل فقط في ضغط المباريات وتلاحم الموسم القادم مع الموسم الجاري.