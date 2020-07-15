شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: فاوضت أبو تريكة في إيطاليا ووافق على ارتداء تيشرت الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد كابتن نادي الزمالك السابق والمتوج بآخر ألقاب القلعة البيضاء في دوري أبطال أفريقيا أنه جيله من لاعبي الأبيض: "اللي كان بيلعب لسبب واحد علشان يحافظ على مكانه من قوة المنافسة بين اللاعبين".

أضاف تامر عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "حصلنا على 3 دوري في 4 مواسم بدون مشاكل بالرغم من اننا لم نحصل على مستحقاتنا المالية".

أوضح تامر عبد الحميد: "مثلي الأعلى في الملاعب اسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني لأنني أحب طريقة لعبهم جداً".

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وأشار تامر عبد الحميد: "قناة الزمالك تبرز نجوم الكرة للأجيال الجديدة، وحصل معايا موقف في النادي من سنة ورحلت من قطاع الناشئين لكن ذلك لا يمكن أن يكون دافع للتقطيع في مجلس الإدارة الحالي.

وعن رحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول سابقاً: " كنت أتمنى بقاء جروس في الزمالك لحين انتهاء الدوري لأن الظروف كانت تحتم بقاءه مع الفريق لحسم الدوري المصري خاصة وأنه لم يكن متبقي سوى 4 مباريات".

وفجر تامر عبد الحميد مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس مفاوضاته مع محمد أبو تريكة خلال معسكر للفراعنة في إيطاليا ووافق وقتها لاعب الأهلي السابق وأنه ابلغ مسئولي النادي وقتها الا أنهم تأخروا حتى تعاقد اللاعب مع الأهلي بعدها بشهر مشدداً على انها أزمة النادي بعد 2004 عندما ترك الأمر دون أن يقوم بتجديد دماء الفريق بعد رحيل واصابات الجيل التاريخي.