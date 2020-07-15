صرخة لقب «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما إن أعلن حكم لقاء ريال مدريد ومضيفه غرناطة نهاية المباراة بفوز النادي الملكي 2-1 وحاجته إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين له ليتوج بلقب «الليجا»، حتى أطلق المدرب زيدان صرخة كبيرة، وقد برر ذلك بأنه كان «سعيداً لأن كرة القدم جميلة جداً لكن فيها معاناة».

ووجد الريال صعوبة في الفوز بهدفي ميندي وبنزيما، وقال زيدان: «المدرب يعاني أيضاً، عندما أرى اللاعبين يعانون فإن صرخة كهذه أمر طبيعي؛ لأنها ثلاث نقاط مهمة، وفي الليجا هذا يعني أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً». وشدد زيدان على ضرورة «أن نكون فخورين جداً بالفريق؛ لأنه ليس من السهل تحقيق 9 انتصارات في 9 مباريات».

ورأى الفرنسي أنه «قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول. كان استحواذنا على الكرة مذهلاً، وسجلنا هدفين رائعين»، لكنه أقر بأن «الشوط الثاني كان أسوأ، وعانينا قليلاً؛ لأننا واجهنا منافساً قوياً جداً»، مشدداً، «لا بد من المعاناة لتحقيق أمور جيدة، وأسلط الضوء على معاناة اللاعبين؛ لأننا عرفنا كيف نصمد كفريق».