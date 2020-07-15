سلطان يعيّن عيسى هلال رئيسـاً لـ «الشـارقـة الريـاضـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2020، بشأن تعيين رئيس لمجلس الشارقة الرياضي.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُعيّن عيسى علي هلال بن زاهر الحزامي، رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، بدرجة رئيس دائرة، كما سيصدر مرسوم أميري لاحق بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي في دورته الجديدة.

من جهته، تقدم عيسى هلال بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أن ذلك يعد أمانة كبيرة لمواصلة العمل في دفع مسيرة الرياضة بالإمارة الباسمة، وترجمة الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين، وعكس الإمكانات الكبيرة في قطاع الرياضة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

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كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على الدعم والرعاية والمتابعة المستمرة.

وأضاف: «أجدد العهد من خلال هذا التكليف بالسير على النهج نفسه، ومواصلة مسيرة التطوير الرياضي بالإمارة عبر المجلس، من خلال دعم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة المستمر للاستثمار الأمثل للشباب والرياضة، بحيث يكون المجلس مسانداً لأنديته لتكون في المقدمة في كل الألعاب لتحقيق الطموحات، وتسجيل الإنجازات باسم الإمارة الباسمة، والعمل على صناعة الأجيال الرياضية التي ترفع راية الإمارة عالية في المضمار الرياضي قارياً، وعالمياً.