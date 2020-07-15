اخبار الرياضه

سولسكاير يتعهد بالتصحيح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يتعهد بالتصحيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد النروجي، أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه سيصوّب الأمور بعد إهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثمبتون، في .

وتقدم اليونايتد، 2-1 ثم تعادل ساوثمبتون في الدقيقة 97، ليفقد«الشياطين الحمر» فرصة نيل المركز الثالث، وبات متساوياً مع ليستر صاحب المركز الرابع ب59 نقطة، وبفارق نقطة عن الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يتعهد بالتصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا