سولسكاير يتعهد بالتصحيح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد النروجي، أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه سيصوّب الأمور بعد إهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثمبتون، في الدوري الإنجليزي.

وتقدم اليونايتد، 2-1 ثم تعادل ساوثمبتون في الدقيقة 97، ليفقد«الشياطين الحمر» فرصة نيل المركز الثالث، وبات متساوياً مع ليستر صاحب المركز الرابع ب59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي الثالث.