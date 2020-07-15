سولسكاير يتعهد بالتصحيح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد النروجي، أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه سيصوّب الأمور بعد إهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثمبتون، في الدوري الإنجليزي.
وتقدم اليونايتد، 2-1 ثم تعادل ساوثمبتون في الدقيقة 97، ليفقد«الشياطين الحمر» فرصة نيل المركز الثالث، وبات متساوياً مع ليستر صاحب المركز الرابع ب59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي الثالث.
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